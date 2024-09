Incêndios: Fogo dominado no concelho de Tábua às 11:10

O incêndio que atingiu o concelho de Tábua desde terça-feira foi considerado dominado por volta das 11:10 de hoje, garantiu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Tábua, Rui Leitão.

“Confirmo que as chamas foram dominadas pelas 11:10”, referiu, à agência Lusa.

Por volta das 10:00, o incêndio já se encontrava apenas com uma frente ativa, embora a progredir em local de difícil acesso, nas encostas do Mondego.

Para além de um meio aéreo, no terreno encontram-se, por volta das 12:00, 231 bombeiros, apoiados por 70 veículos.

O incêndio neste município do distrito de Coimbra teve origem no fogo que na segunda-feira eclodiu em Nelas e se estendeu a Carregal do Sal, no distrito de Viseu.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, explicou que, com o incêndio em resolução, espera-se “que tudo regresse à normalidade e que quinta-feira os alunos voltem à escola”.

Por razões de segurança, o Município de Tábua, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Tábua e a EPTOLIVA, tinha decidido encerrar, durante o dia de hoje, todos os estabelecimentos de educação e ensino do concelho.

“O trabalho das equipas de apoio psicossocial irá continuar com a sua intervenção”, concluiu.