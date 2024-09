Incêndios: Equipas multidisciplinares do Município de Tábua fazem levantamento de danos

Equipas multidisciplinares do Município de Tábua encontram-se hoje a efetuar um primeiro levantamento de danos e prejuízos causados pelo incêndio rural que afetou o concelho, bem como a prestar apoio à população, revelou a Câmara Municipal.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Tábua informa que equipas multidisciplinares do Município, em articulação com os executivos das freguesias de Midões, Póvoa de Midões e Tábua, já se encontram no terreno desde a manhã.

“Este trabalho de proximidade é essencial para que, no imediato, possam ser identificadas e priorizadas as ajudas que permitam ultrapassar as necessidades mais prementes das populações, bem como para solicitar junto da Administração Central a ajuda necessária à recuperação deste território”, justifica.

De acordo com esta autarquia do norte do distrito de Coimbra, estas equipas multidisciplinares são constituídas por um psicólogo, um assistente social e um fiscal municipal, “podendo ser mais tarde complementadas por outros técnicos do Município”.

O incêndio que lavra no concelho de Tábua desde terça-feira foi considerado dominado por volta das 11:10.

Teve origem no fogo que na segunda-feira eclodiu em Nelas e se estendeu a Carregal do Sal, no distrito de Viseu.

Segundo a página da internet da Proteção Civil, por volta das 14:00 encontram-se no terreno 213 bombeiros, apoiados por 67 veículos.