Qualidade de vida, fixação de pessoas, turismo e habitação são as prioridades para o futuro

O presidente do Município de Tábua, Ricardo Cruz, concedeu uma entrevista ao DIÁRIO AS BEIRAS onde falou sobre as comemorações do feriado municipal, das questões que marcam a atualidade e dos projetos que tem para o futuro

Quais as distinções que o município irá realizar?

Este é um dia de excelência para o nosso concelho. Vai reconhecer os trabalhadores que se aposentaram, atribuir os diplomas de mérito aos melhores estudantes do ensino secundário e profissional. Vamos também reconhecer as empresas que, em 2024, foram PME Líder e as PME Excelência.

Haverá medalhas de mérito?

Teremos uma medalha de Mérito Desportivo para a Matilde Pinto, uma jovem com internacionalizações na seleção nacional feminina de futebol. A medalha de Mérito Cívico para a Associação Pedrinhas por impulsionar a construção do “Castelo da Carolina”, uma rapariga que estava a assistir a uma prova de desporto motorizado e que ficou paraplégica. Depois entregaremos a medalha de Mérito Cultural e Científico, ao Rancho Folclórico da Freguesia de Covas. Será entregue ao advogado Pedro Cardoso e a Manuel Coelho Nabais a medalha de Mérito Profissional. As medalhas de Valor e Altruísmo serão entregues à ADESA – Associação de Desenvolvimento Regional da Serra de Açor, e também ao trabalhador da ADESA, Paulo José Pereira Oliveira.

A entrega das chaves do “Castelo da Carolina” terá um simbolismo muito elevado?

Sim, porque efetivamente é o primeiro dia de uma vida mais autónoma da Carolina. A Carolina circula em cadeira de rodas, com autonomia limitada, e com esta entrega passa a ter mais autonomia e a sentir menos dificuldades no seu dia-a-dia.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS