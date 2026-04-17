Coimbra

Estrada da Beira vai estar condicionada próximo de Coimbra durante cinco meses

17 de abril de 2026 às 12 h28
EN17 vai estar condicionada na zona de Ceira | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
Agência Lusa
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Agência Lusa

A circulação na Estrada Nacional 17 (Estrada da Beira) vai estar condicionada na segunda-feira na zona de Ceira, junto a Coimbra, no âmbito da empreitada de estabilização de taludes, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

A partir de segunda-feira e por um período estimado de cinco meses, o trânsito na zona dos trabalhos processa-se de forma alternada, regulado por semáforos, com limitação de velocidade a 30 quilómetros por hora.

Em comunicado, a IP justificou o condicionamento com a necessidade de garantir as condições adequadas à execução dos trabalhos e à segurança dos automobilistas e trabalhadores da obra.

 

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Esta intervenção insere-se na empreitada em execução de reabilitação e reforço de cinco taludes localizados ao longo da Estrada Nacional 17, atravessando os concelhos de Arganil, Coimbra e Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

A empreitada, no valor de 1,2 milhões de euros, inclui ainda a correção de uma zona afetada pela erosão da margem do rio Ceira.

Segundo a IP, trata-se de trabalhos de caráter preventivo, “visando a reparação atempada das situações de instabilidade identificadas, cuja evolução poderia representar riscos para a circulação rodoviária e para a segurança dos utilizadores”.

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