Incêndio urbano em Condeixa-a-Nova causou um desalojado

Uma mulher ficou hoje desalojada em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, na sequência de um incêndio urbano no apartamento em que residia, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O comandante dos bombeiros de Condeixa-a-Nova adiantou que a mulher sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para a Unidade de Saúde Local de Coimbra, embora vá ficar alojada em casa de familiares.

Segundo Tiago Picão, o incêndio deflagrou depois das 16:30 no segundo andar de um edifício de quatro pisos, na Quinta da Nogueira, obrigando os bombeiros a retirarem do último andar uma mulher de 45 anos e a filha de 11 anos, com recurso a autoescada.

Nas operações de socorro, os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova envolveram 25 operacionais e 10 viaturas, contando ainda com o apoio de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Penela, da Proteção Civil Municipal e do INEM.