Um incêndio deflagrou hoje à hora de almoço nas instalações do União Clube Eirense, no Campo Vale do Fojo, no concelho de Coimbra.

Segundo a presidente do Eirense, Catarina Crisóstomo, o incêndio aconteceu por volta das 13H00, na zona da rouparia. “O quadro elétrico deve ter entrado em curto-circuito e o incêndio deve ter começado na rouparoa e depois alastrou-se para o resto das instalações”, contou.

Não estaria ninguém nas instalações do clube no momento em que começou o incêndio. O vice-presidente do clube foi o primeiro a chegar ao espaço. Ainda tentou evitar o pior, mas o incêndio já tinha tomado grande parte das instalações.

