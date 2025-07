Incêndio destruiu casa em Vila Nova de Poiares

Uma habitação unifamiliar na localidade de Forcado, em Vila Nova de Poiares, ficou ontem totalmente destruída, na sequência de um incêndio que deflagrou durante a madrugada.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Miguel Soares, segundo comandante dos bombeiros locais, à chegada dos operacionais já a casa “estava totalmente tomada pelas chamas”, sem “ninguém no interior, felizmente”.

De acordo com o responsável, trata-se de um imóvel “com alguns anos, mas alvo de sucessivas remodelações”.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt