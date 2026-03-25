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Imobiliária Imoexpansão celebra 34 anos com foco na inovação

25 de março de 2026 às 10 h15
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Fundada numa época anterior à existência de redes sociais e portais imobiliários, a Imoexpansão desenvolveu o seu crescimento sustentado numa relação genuína e empática com clientes e parceiros.
Ao longo de mais de três décadas, enfatiza a empresa, a ligação “de proximidade transformou-se num dos seus maiores ativos: hoje, são os próprios clientes que assumem o papel de embaixadores da marca, recomendando os seus serviços junto de familiares e amigos — um reconhecimento que a empresa valoriza e agradece”.
Honestidade, responsabilidade e compromisso são premissas adjacentes à atuação da empresa que abriu portas em 1992. Com 34 anos de experiência no setor imobiliário, a Imoexpansão “orgulha-se do seu percurso e da história construída, mas posiciona-se claramente como uma empresa orientada para o futuro”.

Pode ler notícia completa na edição digital e em papel do Diário As Beiras de 25 de março de 2026

Autoria de:

Emanuel Pereira

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