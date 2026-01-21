O Ilídio Design, salão de cabeleireiro de referência na cidade de Coimbra, celebra 42 anos de atividade, assinalando um percurso marcado pela excelência, inovação e compromisso contínuo com a qualidade no setor da beleza.

Este ano, a celebração ganha um significado especial com a distinção atribuída pela revista Forbes, que coloca o Ilídio Design no Top 25 dos melhores salões de cabeleireiro a nível nacional.

Destaque em Coimbra

Num universo de cerca de 38 mil cabeleireiros em Portugal, o Ilídio Design destaca-se como o único salão de cabeleireiro em Coimbra a integrar esta seleção, reforçando o seu posicionamento de prestígio e liderança no setor.

