diario as beiras
Coimbra

IL diz em Coimbra que nomeação de MAI é última oportunidade de Montenegro dar respostas concretas ao país

23 de fevereiro de 2026 às 14 h05
DR

A presidente da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, defendeu hoje que a nomeação de Luís Neves como ministro da Administração Interna (MAI) é a última oportunidade do primeiro-ministro, Luís Montenegro, “dar respostas concretas ao país”.

“Neste momento, é preciso não esquecer que já é o terceiro ministro da Administração Interna do Governo de Luís Montenegro e, portanto, parece-me já que é mesmo a última oportunidade que o senhor primeiro-ministro tem para dar respostas concretas ao país. Infelizmente também me parece que é uma última oportunidade para o país em resolver estes problemas”, destacou.

No final de uma reunião com a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, onde se inteirou dos prejuízos e constrangimentos deixados pelo mau tempo no concelho, Mariana Leitão considerou que o novo ministro da Administração Interna vai iniciar funções “num momento bastante desafiante para o país”.

Autoria de:

Agência Lusa

