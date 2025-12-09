Uma mulher de 97 anos foi ontem encontrada em casa, na rua Cândido dos Reis, na cidade da Figueira da Foz, sem sinais de vida. O óbito acabaria por ser confirmado no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, a idosa, que vivia sozinha, não era vista pela vizinhança desde quarta-feira da semana passada. Terá sido um familiar a dar o alerta, estranhando o facto de a idosa não atender o telefone.

Os vizinhos contactados pelo DIÁRIO AS BEIRAS foram unânimes em afirmar que se tratava de uma pessoa muito estimada na zona onde residia, no Bairro Novo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (09/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS