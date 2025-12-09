diario as beiras
Figueira da Foz

Idosa encontrada em casa sem sinais de vida na Figueira da Foz

09 de dezembro de 2025 às 10 h12
Óbito foi confirmado no Hospital Distrital da Figueira da Foz. Foto/DR

Uma mulher de 97 anos foi ontem encontrada em casa, na rua Cândido dos Reis, na cidade da Figueira da Foz, sem sinais de vida. O óbito acabaria por ser confirmado no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, a idosa, que vivia sozinha, não era vista pela vizinhança desde quarta-feira da semana passada. Terá sido um familiar a dar o alerta, estranhando o facto de a idosa não atender o telefone.

Os vizinhos contactados pelo DIÁRIO AS BEIRAS foram unânimes em afirmar que se tratava de uma pessoa muito estimada na zona onde residia, no Bairro Novo.

