Foi positiva a última jornada da primeira volta, na série norte do Nacional da 2.ª Divisão, para as equipas do distrito de Coimbra. Destaque para o OH Sports, que foi a Famalicão derrotar a equipa local (4-3), enquanto a Académica recebeu e empatou (3-3) o Valongo “B”, em jogo que decorreu, pela primeira vez na época, no pavilhão 3 do Estádio Universitário de Coimbra.

A partida de Famalicão foi muito equilibrada, mas foi a formação que viajou desde Oliveira do Hospital que marcou primeiro e que esteve sempre na liderança.

O golo inaugural chegou logo aos 3’, por Alfredo Pinto “Fedinho”, com o empate a chegar aos 8’, por Juan José “Juanjo” López, de penálti. Logo a seguir, o atleta Adilson Diogo “Pi”, do OH Sports, foi punido com cartão azul, mas o Famalicense não aproveitou o power-play. E foi o reforço João Dias “Kiko” quem adiantou os visitantes. Mas estava escrito que o equilíbrio imperaria e Carlos Dias empatou (2-2).

