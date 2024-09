Homem suspeito de ter violado menor na Baixa de Coimbra acaba detido

Um jovem de 22 anos foi detido pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter violado uma rapariga estrangeira de 16 anos, em Coimbra.

Fonte da PJ explicou que o suspeito do crime de violação, de nacionalidade estrangeira, foi detido na noite de quarta-feira na sequência de uma investigação sobre factos que terão ocorrido no passado mês de fevereiro.

De acordo com a mesma fonte, os dois jovens ter-se-ão conhecido, num encontro ocasional, no início do ano, na Baixa de Coimbra.

Em fevereiro, o agora arguido convidou a menor para um encontro ao que a rapariga, da mesma nacionalidade do alegado agressor, acedeu.

“Foi buscá-la na sua viatura e, enquanto circulavam, ele deu-lhe uma substância para fumar, começando a vítima a ficar tonta e, depois, com perda de consciência. O arguido conduziu-a para uma zona de floresta, nas imediações de Coimbra e consumou a violação”, vincou a fonte da Diretoria do Centro da PJ.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS