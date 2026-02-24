diario as beiras
Coimbra

Homem suspeito de agredir namorada até à morte em Coimbra

24 de fevereiro de 2026 às 18 h24
A Polícia Judiciária (PJ) informou que deteve um homem de 36 anos pela suspeita de ter matado a sua namorada, de 43 anos, com várias agressões, em Coimbra.

Os factos ocorreram em Coimbra, no corrente mês de fevereiro de 2026, na residência do detido, local onde o casal pretendia passar a residir.

De acordo a PJ, “a investigação teve origem num contacto do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses a esta Polícia, alertando para o facto de em sede de autópsia médico-legal terem sido observadas múltiplas lesões corporais indiciadoras de morte violenta”.

