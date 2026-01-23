diario as beiras
Mortágua

Homem que estava desaparecido em Mortágua encontrado com vida

23 de janeiro de 2026 às 10 h56
O homem de 76 anos, Carlos Martins, que desapareceu ontem em Mortágua, já foi encontrado e com vida, de acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

“Foi encontrado com vida e foi direcionado à unidade local de saúde para observação”, referiu.

De acordo com informações avançadas pela Proteção Civil Municipal de Mortágua, Carlos tinha sido visto ontem pela última vez cerca das 14H00, no Parque Industrial de Mortágua.

As buscas tiveram a participação dos bombeiros, GNR, e contaram com a ajuda de muitos populares do concelho.

