O homem de 76 anos, Carlos Martins, que desapareceu ontem em Mortágua, já foi encontrado e com vida, de acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

“Foi encontrado com vida e foi direcionado à unidade local de saúde para observação”, referiu.

De acordo com informações avançadas pela Proteção Civil Municipal de Mortágua, Carlos tinha sido visto ontem pela última vez cerca das 14H00, no Parque Industrial de Mortágua.