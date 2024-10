Homem de 87 anos desaparecido em Tábua

José Gil de 87 anos está desparecido desde hoje de manhã, alertou a sobrinha através das redes sociais.

O homem, residente em Pinheiro de Coja, saiu de trator e, até ao momento, ainda não regressou.

Segundo os familiares, o desaparecido “é diabético, não atende o telemóvel, e pode estar desorientado”.

Caso tenham alguma informação ou se for avistado pede-se que entre em contacto com a família ou com a GNR de Tábua que está neste momento com meios empenhados nas buscas.

Noticia em atualização