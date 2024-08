Homem de 84 anos desaparecido na Lousã

Um homem de 84 anos está desaparecido desde as 09H00 da manhã de hoje na Lousã, confirma fonte da GNR de Coimbra.

A GNR refere que o homem, que sofre de Alzheimer, foi visto pela última vez no café durante a manhã.

Segundo o site do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra estão empenhados ( à hora da publicação desta notícia) sete operacionais e dois meios que estão mobilizados na localidade de Vale de Maceira, na Freguesia de Lousã e Vilarinho.

A GNR revela ainda que as buscas vão continuar durante a noite com a ajuda da câmara térmica dos drones e também com a participação dos Bombeiros da Lousã.

Noticia em atualização