Homem de 30 anos morreu de madrugada num acidente no IC8

Um homem com cerca de 30 anos morreu hoje, sexta-feira, na sequência de um despiste de um veículo ligeiro no itinerário complementar número oito (IC8). “A vítima mortal foi num homem com cerca de 30 anos e o único passageiro do veículo ligeiro de passageiros”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, à chegada dos bombeiros, “a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico da VMER” (Viatura Médica de Emergência e Reanimação). Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, o despiste ocorreu ao quilómetro 124 do IC8, perto de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

O alerta foi dado pelas 04H43 e para o local foram mobilizados 19 operacionais apoiados por oito veículos dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova, da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Infraestruturas de Portugal.