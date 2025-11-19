diario as beiras
CoimbraNacional

Helena Freitas distinguida com Grande Prémio Ciência Viva 2025

18 de novembro às 17 h17
0 comentário(s)
DR

A bióloga e professora catedrática da Universidade de Coimbra, Helena Freitas, venceu o Grande Prémio Ciência Viva 2025, anunciou hoje a entidade promotora da distinção. Atualmente, dirige o Parque de Serralves, no Porto.

Em comunicado, a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica destaca o papel de Helena Freitas na “investigação pioneira sobre ecofisiologia de populações vegetais terrestres e costeiras, ecologia de plantas e espécies invasoras, gestão agrícola e florestal e adaptação às alterações climáticas”.

Helena Freitas é professora catedrática da Universidade de Coimbra, titular da cátedra da Unesco para a Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável e fundadora e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional.

Na categoria Educação, o Prémio Ciência Viva foi atribuído às professoras do ensino básico Lindaura Policiano e Maria João Batista no âmbito das atividades realizadas nos Clubes Ciência Viva das escolas de Arneiro das Milhariças e de Alcanede, em Santarém.

A Ciência Viva distinguiu com o prémio destinado aos media o programa de rádio “90 Segundos de Ciência”, transmitido na Antena 1 e disponível em ‘podcast’, que visa “dar a conhecer o trabalho dos cientistas, contribuindo para o aumento da literacia científica”.

A campanha da Sociedade Ponto Verde “Estamos a Chegar ao Ponto”, sobre a importância da reciclagem correta de embalagens, obteve o Prémio Ciência Viva Publicidade.

Os prémios serão entregues na segunda-feira, Dia Nacional da Cultura Científica, em Lisboa.

Atribuídos desde 2012, os Prémios Ciência Viva destinam-se a “personalidades e projetos que se destacaram na promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de novembro

Obras do troço Soure-Carregado da alta velocidade começam no final de 2028
18 de novembro

Colisão entre carro e motociclo na Tocha faz dois feridos ligeiros
18 de novembro

Ministra diz que “é um bom número” médicos que aderiram ao regime de dedicação plena no SNS
18 de novembro

Helena Freitas distinguida com Grande Prémio Ciência Viva 2025

Coimbra

CoimbraNacional
18 de novembro às 17h17

Helena Freitas distinguida com Grande Prémio Ciência Viva 2025

0 comentário(s)
Coimbra
18 de novembro às 15h40

Portugal dos Pequenitos em Coimbra com atividades durante o Natal

0 comentário(s)
Coimbra
18 de novembro às 13h37

Mãe confessa que tentou matar o filho por duas vezes no Pediátrico de Coimbra

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
18 de novembro às 18h28

Ministra diz que “é um bom número” médicos que aderiram ao regime de dedicação plena no SNS

0 comentário(s)
CoimbraNacional
18 de novembro às 17h17

Helena Freitas distinguida com Grande Prémio Ciência Viva 2025

0 comentário(s)
Nacional
18 de novembro às 16h32

PRR: Carneiro acusa Governo de retirar 800 ME destinados à saúde e proteção social

0 comentário(s)