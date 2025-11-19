A bióloga e professora catedrática da Universidade de Coimbra, Helena Freitas, venceu o Grande Prémio Ciência Viva 2025, anunciou hoje a entidade promotora da distinção. Atualmente, dirige o Parque de Serralves, no Porto.

Em comunicado, a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica destaca o papel de Helena Freitas na “investigação pioneira sobre ecofisiologia de populações vegetais terrestres e costeiras, ecologia de plantas e espécies invasoras, gestão agrícola e florestal e adaptação às alterações climáticas”.

Helena Freitas é professora catedrática da Universidade de Coimbra, titular da cátedra da Unesco para a Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável e fundadora e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional.

Na categoria Educação, o Prémio Ciência Viva foi atribuído às professoras do ensino básico Lindaura Policiano e Maria João Batista no âmbito das atividades realizadas nos Clubes Ciência Viva das escolas de Arneiro das Milhariças e de Alcanede, em Santarém.

A Ciência Viva distinguiu com o prémio destinado aos media o programa de rádio “90 Segundos de Ciência”, transmitido na Antena 1 e disponível em ‘podcast’, que visa “dar a conhecer o trabalho dos cientistas, contribuindo para o aumento da literacia científica”.

A campanha da Sociedade Ponto Verde “Estamos a Chegar ao Ponto”, sobre a importância da reciclagem correta de embalagens, obteve o Prémio Ciência Viva Publicidade.

Os prémios serão entregues na segunda-feira, Dia Nacional da Cultura Científica, em Lisboa.

Atribuídos desde 2012, os Prémios Ciência Viva destinam-se a “personalidades e projetos que se destacaram na promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal”.