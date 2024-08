Hastear da bandeira dá o mote para as Festas do Concelho da Pampilhosa da Serra

As Festas do Concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, que decorrem de 12 a 16 de agosto, iniciaram a contagem decrescente com o tradicional hastear da bandeira municipal na Praça do Regionalismo.

“Estamos a iniciar agosto, um mês de festas, mas principalmente o mês de recebermos familiares e amigos que nesta altura rumam até à Pampilhosa da Serra”, salientou o presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio, citado num comunicado, após aquele ato simbólico.

O programa de animação conta com a atuação de artistas como David Carreira (no dia 12), Mónica Sintra (dia 13), Tiago Silva (dia 14), Os Quatro e Meia (dia 15) e Quinta da Bill com o Grupo Musical Fraternidade Pampilhosense (dia 16).