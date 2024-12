HAJC melhora posição no sistema “Hospital Amigo do Idoso”

Conhecido pelas suas boas práticas em saúde, principalmente em práticas em saúde amigas do idoso, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC), da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, obteve o segundo nível de certificação internacional de “Sistema de Saúde Amigo do Idoso”.

Após ter sido a primeira instituição portuguesa e a segunda da Europa a integrar a lista internacional de “Sistemas de Saúde Amigos do Idoso”, esta unidade da ULS de Coimbra obteve, agora, o segundo nível de certificação do Institute for Healthcare Improvement (IHI) subindo o seu grau de “Participante” para “Comprometido com a Excelência no Cuidado”.

Nos últimos três meses, a equipa responsável pelo projeto “Hospital Amigo dos Mais Velhos” monitorizou, recolheu dados e respetivos resultados das práticas “amigas do idoso”, aplicadas aos utentes internados no HAJC, baseadas na prestação de cuidados de alta qualidade, conhecidas como os 4Ms: Motivação, Medicação, estado Mental e Mobilidade.

