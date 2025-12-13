A empreitada para a construção do edifício de Habitação Multifamiliar Colaborativa e Comunitária, a erguer no Chão do Prado, em Oliveira do Hospital, foi colocada a concurso público pela terceira vez. A falta de mão de obra e o aumento dos custos de construção continuam a ser as principais razões apontadas para a ausência de concorrentes nas duas tentativas anteriores.

“Infelizmente, o concurso tem ficado deserto. Este é já o terceiro e será o último”, afirmou Pedro Oliveira, gestor da Fundação Aurélio Amaro Diniz, entidade promotora do projeto, ao DIÁRIO AS BEIRAS. O responsável lembrou que, apesar de o preço base da empreitada ter sido reforçado, não houve qualquer empresa interessada nas anteriores fases.

Com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que financia o projeto em 1,78 milhões de euros, o edifício tem de estar concluído até julho de 2026. Este novo concurso tem um preço base de 4.219.835,75 euros e um prazo de execução de 150 dias. As propostas podem ser submetidas até ao próximo dia 24 de dezembro, na plataforma eletrónica Vortal.

|Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS