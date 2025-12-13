diario as beiras
Habitação colaborativa em concurso pela terceira vez em Oliveira do Hospital

13 de dezembro de 2025 às 11 h41
Projeto da Fundação Aurélio Amaro Diniz pode estar em risco. Fotografia: DR

A empreitada para a construção do edifício de Habitação Multifamiliar Colaborativa e Comunitária, a erguer no Chão do Prado, em Oliveira do Hospital, foi colocada a concurso público pela terceira vez. A falta de mão de obra e o aumento dos custos de construção continuam a ser as principais razões apontadas para a ausência de concorrentes nas duas tentativas anteriores.

“Infelizmente, o concurso tem ficado deserto. Este é já o terceiro e será o último”, afirmou Pedro Oliveira, gestor da Fundação Aurélio Amaro Diniz, entidade promotora do projeto, ao DIÁRIO AS BEIRAS. O responsável lembrou que, apesar de o preço base da empreitada ter sido reforçado, não houve qualquer empresa interessada nas anteriores fases.

Com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que financia o projeto em 1,78 milhões de euros, o edifício tem de estar concluído até julho de 2026. Este novo concurso tem um preço base de 4.219.835,75 euros e um prazo de execução de 150 dias. As propostas podem ser submetidas até ao próximo dia 24 de dezembro, na plataforma eletrónica Vortal.

Patrícia Cruz Almeida

CIM Região de Coimbra

