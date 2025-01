Guia sobre história, cultura e natureza da Região de Coimbra lançado em Madrid

O guia “Descobrir a Região de Coimbra”, que inclui atrações naturais, culturais e históricas dos 19 concelhos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), está a ser revelado em Madrid, Espanha, no âmbito da 45.ª FITUR 2025.

A publicação, que tem uma versão em castelhano, integra lugares icónicos do território, convidando a “uma viagem inesquecível pela história, cultura e natureza”, através de “uma visão abrangente do melhor que a região de Coimbra tem para oferecer”.

“Mais do que um simples roteiro, este guia compacto e prático convida a uma imersão nos tesouros escondidos desta região diversificada, que vai do mar à serra”, descreve a CIMRC em comunicado.

O guia apresentado na FITUR 2025 é destinado “a quem anseia descobrir os encantos desta região”, através de “um universo de experiências inesquecíveis”, que incluem desde “monumentos carregados de história a paisagens naturais de cortar a respiração, passando por tradições culturais únicas”.

O presidente da CIMRC, Emílio Torrão, citado no comunicado, considera que o guia “Descobrir a Região de Coimbra” se revela “um ‘golden book’ [livro de qualidade] do território”, tendo sido pensado para revelar “monumentos e arqueologia, museus e espaços interpretativos, castelos e muralhas, cursos fluviais e ondas atlânticas, paisagens de cortar a respiração e jardins resplandecentes, receitas com mestria e sabores deliciosos”.

A publicação está organizada nos capítulos “De Roma a Portugal”, “Mulheres e lugares da região”, “Roteiro 3 dias”, “Invasões francesas”, “Caminhos e percursos pela natureza”, “Surf spot”, “Astroturismo” e “Gastronomia e vinho”.

A Feira Internacional de Turismo – FITUR, é uma iniciativa promovida pelo IFEMA e pela Organização Mundial do Turismo e decorre entre 22 e 26 de janeiro 2025, em Madrid.

A Região de Coimbra, a maior comunidade intermunicipal da Região Centro de Portugal, com 460 mil habitantes e uma área de 4.336 quilómetros quadrados, está presente em Madrid em parceria com as comunidades intermunicipais Região Beiras e Serra da Estrela, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões.

Integram a CIMRC os concelhos de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu).