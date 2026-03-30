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Grupo francês de imobiliário IDEC adquire empresa portuguesa de engenharia VHM

30 de março de 2026 às 18 h42
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Equipas de gestão do Groupe IDEC e da VHM | DR

O grupo francês IDEC adquiriu uma participação maioritária na VHM, empresa portuguesa de engenharia, arquitetura e gestão de projetos imobiliários fundada em 1993 no Porto, anunciaram as empresas em comunicado.

O valor da operação e o montante do capital adquirido pelo grupo francês não foi revelado.

A VHM, fundada em 1993, conta com 300 trabalhadores distribuídos entre a sede no Porto e as agências de Lisboa e Coimbra.

Entre os principais clientes, encontram-se o Metro de Lisboa, a rede de transportes de Coimbra, Instituto de Oncologia de Coimbra e Hospital de Évora, além de outros nos setores do comércio, indústria, infraestruturas sociais e culturais, hotéis, estabelecimentos de ensino, escritórios, habitação e parques de estacionamento.

O grupo francês IDEC, com presença no setor imobiliário residencial e empresarial na Europa e na Ásia, tem um volume de negócios médio de 500 milhões de euros por ano e emprega atualmente cerca de 620 trabalhadores em França.

Com 700 mil metros quadrados construídos anualmente, tem em carteira mais de 1,5 mil milhões de euros em projetos imobiliários financiados e mais de mil hectares urbanizados ou desenvolvidos em França e no exterior.

“Esta integração permite-nos entrar numa nova fase de crescimento, mantendo aquilo que sempre nos definiu: a proximidade com o cliente, o rigor técnico e a capacidade de execução”, salientou Vítor Hugo, presidente e fundador da VHM, que irá manter-se na direção da empresa.

Autoria de:

CT // CSJ/Agência Lusa

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