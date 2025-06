Greve nos Transportes de Coimbra com adesão flutuante ao longo da semana

A greve de seis dias nos Transportes Urbanos de Coimbra termina hoje com uma adesão acima de 90%, tal como na segunda-feira, mas durante o resto da semana teve uma adesão de cerca de 34%, afirmou dirigente sindical.

A greve de seis dias nos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que começou no domingo com adesão entre “os 70% e os 80%”, foi marcada por dois picos de adesão na segunda-feira e hoje, com muito poucos autocarros a circularem, disse à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), João Soares.

No entanto, os níveis adesão foram muito inferiores entre terça-feira e quinta-feira, “na ordem dos 34%”, acrescentou.

“A luta já vem forte desde fevereiro e penso que, com as condições de vida atuais, seria expectável que houvesse dias em que os trabalhadores já não suportassem fazer os cinco dias de greve, porque ninguém faria mais que cinco dias, uma vez que a semana só tem cinco dias de trabalho”, afirmou.

Para João Soares, esta flutuação na adesão à greve seria expectável.

Segundo o dirigente sindical e motorista dos SMTUC, os trabalhadores continuam sem qualquer resposta por parte do Governo ou da Câmara de Coimbra.

Para a próxima semana, deverá ser marcado um novo plenário de trabalhadores, onde serão tomadas decisões “quanto ao futuro da luta”, afirmou, admitindo que vai estar em cima da mesa uma revisão do calendário de luta.

Esta foi a quarta greve realizada pelos trabalhadores dos SMTUC, que em fevereiro marcaram um calendário de luta que aumenta um dia de greve todos os meses até setembro, totalizando 44 dias de paragem.

Até ao momento, apenas foi suspensa a paralisação de quatro dias em abril, tendo já sido cumpridos um total de 16 dias de greve este ano.

Sindicatos e trabalhadores há muito reivindicam uma reposição da carreira de motoristas e aumentos salariais.

A pouca atratividade da carreira tem levado a uma falta de motoristas nos SMTUC, com o mapa de pessoal para 2025 a contabilizar um total de 44 vagas por preencher, apesar de terem concursos abertos em permanência.