Greve na recolha de lixo de 15 a 18 deste mês

O pré-aviso de greve dos trabalhadores da ERSUC- Resíduos Sólidos do Centro para o período de 15 a 18 do corrente mês levou o Município da Figueira da Foz a alertar os munícipes para os constrangimentos que a paralisação vai provocar.

Os efeitos da greve na zona urbana da Figueira da Foz serão maiores, já que acontece no pico da época balnear, altura do ano em que aumenta, de forma exponencial, o número de residente sazonais e turistas nas unidades hoteleiras e na restauração e similares.

Para minimizar os constrangimentos e evitar os efeitos dos resíduos sólidos urbanos acumulados na via pública durante um longo período e em pleno verão, o melhor é o lixo ficar retido em casa durante a anunciada greve.

