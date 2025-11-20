diario as beiras
Nacional

Greve Geral: UGT entrega pré-aviso de greve mas mantém disponibilidade para diálogo

20 de novembro às 14 h04
0 comentário(s)
DR

A UGT entregou hoje, em Lisboa, um pré-aviso de greve para 11 de dezembro, negando avançar com dois dias de paralisação, mas mostrou-se disponível para continuar a dialogar com o Governo e restantes parceiros.

“Entregámos um pré-aviso de greve, de acordo com a decisão dos órgãos da UGT para 11 de dezembro. Até ao dia 11, estamos totalmente disponíveis para o diálogo e negociação. Estaremos totalmente disponíveis para nos sentar à mesa”, afirmou o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, que falava aos jornalistas, após a entrega do pré-aviso de greve geral, no Ministério do Trabalho, em Lisboa.

Mário Mourão não colocou de lado a possibilidade de a greve vir a ser desconvocada, tendo em conta que a central sindical apresentou ao Governo algumas propostas para que o pré-aviso fosse levantado.

Em causa está, por exemplo, a disponibilidade do Governo para retirar a proposta que está em cima da mesa.

Contudo, vincou que a central sindical não se opõe a uma reforma laboral, embora tenha ressalvado que o processo não começou bem.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de novembro

Relação de Coimbra confirma sentença de processo de fraude com mais de 100 arguidos
20 de novembro

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções
20 de novembro

Figueira da Foz vai investir 1,2 milhões para requalificar antiga Casa da Criança
20 de novembro

Figueira da Foz avança com criação de polícia municipal em 2026

Nacional

CoimbraNacional
20 de novembro às 16h59

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções

0 comentário(s)
Nacional
20 de novembro às 14h11

Greve geral: Fenprof junta-se ao protesto contra “retrocesso civilizacional”

0 comentário(s)
Nacional
20 de novembro às 14h04

Greve Geral: UGT entrega pré-aviso de greve mas mantém disponibilidade para diálogo

0 comentário(s)