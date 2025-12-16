O Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, por dois anos seguidos, em 2027 e 2028, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), anunciou hoje o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

O acordo entre o Governo português e os promotores do campeonato foi assinado em Londres, mas a data da realização do Grande Prémio só vai ser conhecida em junho de 2026, quando for definido o calendário do Campeonato do Mundo de 2027, sendo previsível que integre a ‘temporada’ europeia, durante a primavera.

“Associamo-nos ao anúncio que está a ser feito em Londres a esta hora, que Portugal volta a integrar o calendário do Grande Prémio de Fórmula 1 já em 2027, no Autódromo Internacional do Algarve, e também está previsto que a prova regresse em 2028”, disse o ministro da tutela.

Estas vão ser as 19.ª e 20.ªs edições do Grande Prémio de Portugal, novamente no Algarve, depois das corridas iniciais, em 1958 e 1960, no circuito da Boavista, no Porto, a de 1959 em Monsanto, em Lisboa, e entre 1984 e 1996 no Autódromo do Estoril, em Cascais.

A Fórmula 1 regressou a Portugal em 2020, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19, para a primeira de duas edições em Portimão, que vai voltar ao Mundial.

O britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, então na escuderia Mercedes, venceu as duas últimas corridas em solo luso.

Em 14 de agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha revelado, durante a Festa do Pontal, do PSD, em Quarteira, que estava tudo encaminhado para o regresso do Grande Prémio de Portugal ao Algarve.