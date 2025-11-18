O Ministério da Cultura afirmou hoje à agência Lusa que não estão previstas alterações do cronograma de pagamentos ao município de Coimbra para acolher a bienal Manifesta, cujo calendário é criticado pela nova presidente da Câmara.

Na primeira reunião do novo executivo da Câmara de Coimbra, a presidente da autarquia, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), manifestou a sua preocupação com o cronograma de transferência de verbas do Estado para a realização da bienal nómada Manifesta, prevista para 2028, em Coimbra, e defendeu uma maior transferência de verbas nos primeiros dois anos.

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto afirmou hoje que “não estão previstas alterações do cronograma de pagamentos”, que prevê a transferência de um milhão de euros por via da Turismo de Portugal em 2025 e valor igual em 2026, pela mesma entidade.

| Pode ler a notícia na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS