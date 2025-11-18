diario as beiras
Coimbra

Governo não prevê mudanças ao cronograma de pagamentos da Manifesta

17 de novembro às 20 h03
0 comentário(s)
Manifesta foi apresentada em setembro em Coimbra. Fotografia: Arquivo

O Ministério da Cultura afirmou hoje à agência Lusa que não estão previstas alterações do cronograma de pagamentos ao município de Coimbra para acolher a bienal Manifesta, cujo calendário é criticado pela nova presidente da Câmara.

Na primeira reunião do novo executivo da Câmara de Coimbra, a presidente da autarquia, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), manifestou a sua preocupação com o cronograma de transferência de verbas do Estado para a realização da bienal nómada Manifesta, prevista para 2028, em Coimbra, e defendeu uma maior transferência de verbas nos primeiros dois anos.

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto afirmou hoje que “não estão previstas alterações do cronograma de pagamentos”, que prevê a transferência de um milhão de euros por via da Turismo de Portugal em 2025 e valor igual em 2026, pela mesma entidade.

| Pode ler a notícia na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Carneiro considera que périplo da ministra por unidades de saúde vem tarde
17 de novembro

Fernando Alexandre diz que falta de computadores em algumas escolas não é por falta de dinheiro
17 de novembro

Serviços mínimos decretados na saúde durante greve geral
17 de novembro

Governo não prevê mudanças ao cronograma de pagamentos da Manifesta

Coimbra

Coimbra
17 de novembro às 20h03

Governo não prevê mudanças ao cronograma de pagamentos da Manifesta

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 20h01

Assembleia Municipal de Coimbra vai estudar criação de assembleias participativas

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h53

Oposição alerta para possível violação do PDM em loteamento em Coimbra

0 comentário(s)