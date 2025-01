Governo lança Agenda Nacional da Juventude para garantir que jovens fiquem em Portugal

A Agenda Nacional da Juventude, hoje lançada, pretende garantir que os jovens portugueses fiquem a viver em Portugal, anunciou a ministra da Juventude e Modernização, salientando que 30% moram fora do país.

Em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, que é Capital Nacional de Juventude 2025, e perante uma plateia com dezenas de jovens, Margarida Balseiro Lopes explicou como vai decorrer a elaboração da Agenda Nacional da Juventude, um instrumento estratégico para as políticas de juventude em Portugal.

“O objetivo do Governo [com esta medida] é claro: queremos que os jovens portugueses fiquem em Portugal”, disse a governante, avançando que 30% dos jovens portugueses moram fora do país, o equivalente a “mais de 800 mil jovens que saiu ao longo dos últimos anos”.

“Isto só é mau porque não saíram porque queriam. Não há mal nenhum em que cada um de vós deseje fazer o seu percurso fora. O que preocupa o Governo é que muitos não tiveram opção”, acrescentou.

Margarida Balseiro Lopes considerou que o compromisso com a juventude “deve ser um compromisso do Governo, mas também das autoridades locais e dos parceiros como associações e institutos”, mas, frisou: “é com compromisso sobretudo dos jovens”.

A ministra sustentou que esta agenda não é do Governo, nem vai ser feita no seu gabinete ou no gabinete do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), avançando que serão realizadas ações em todo o país e sessões de auscultação de jovens, quer presenciais, quer em modelo ‘online’.

“Até ao final o mês de março contamos ter o processo de auscultação definido”, disse.

“Queremos criar políticas públicas que vão ao encontro dos vossos interesses”, concluiu a ministra no arranque da primeira sessão de auscultação da Agenda Nacional da Juventude.

A ministra destacou ainda o papel do IPDJ, bem como do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) – que também fazem parte do grupo de trabalho criado em dezembro para elaborar uma proposta da Agenda Nacional da Juventude.

De acordo com o IPDJ, o processo de auscultação para a agenda é uma das etapas centrais na construção deste instrumento estratégico de políticas públicas vocacionadas para os jovens.