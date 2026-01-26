O Governo aprovou o Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro (Prot Centro), que estabelece as estratégias de referência para o desenvolvimento territorial, económico e social da região na próxima década.

Segundo informou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, num comunicado enviado hoje à agência Lusa, o programa foi aprovado em Conselho de Ministros, na quinta-feira, estabelecendo assim as estratégias referenciais para o Centro do país a dez anos.

Para a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, “o Prot Centro constitui um instrumento estratégico fundamental para reforçar a competitividade e promover um desenvolvimento sustentável”, “assente na valorização do conhecimento, na inovação e no reforço da coesão territorial”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (27/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS