Região Centro

Governo aprova programa estratégico para desenvolvimento do Centro do país

26 de janeiro de 2026 às 17 h25
0 comentário(s)
O Governo aprovou o Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro (Prot Centro), que estabelece as estratégias de referência para o desenvolvimento territorial, económico e social da região na próxima década.

Segundo informou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, num comunicado enviado hoje à agência Lusa, o programa foi aprovado em Conselho de Ministros, na quinta-feira, estabelecendo assim as estratégias referenciais para o Centro do país a dez anos.

Para a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, “o Prot Centro constitui um instrumento estratégico fundamental para reforçar a competitividade e promover um desenvolvimento sustentável”, “assente na valorização do conhecimento, na inovação e no reforço da coesão territorial”.

Autoria de:

Agência Lusa

26 de janeiro

26 de janeiro

26 de janeiro

26 de janeiro

24 de janeiro às 17h18

24 de janeiro às 13h39

