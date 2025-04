Góis: Regadio tradicional pode vir a ser Património Cultural Imaterial

O regadio tradicional de Góis, técnica de rega das culturas agrícolas usada antigamente, pode vir a ser registada como Património Cultural Imaterial da UNESCO.

O registo inclui quatro municípios: Arcos de Valdevez, Góis, Loulé e Vila Pouca de Aguiar.

O grupo de trabalho, liderado pelo Município de Góis, abordou o tema numa reunião de trabalho no Instituto Público do Património Cultural, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, com o objetivo de preservar o regadio tradicional na memória coletiva das pessoas.

Para que Portugal possa associar-se numa candidatura a esta classificação da UNESCO, juntamente com outros países europeus (França, Espanha, Grécia e Andorra), foi criado um grupo de trabalho informal, com elementos ligados ao regadio, à cultura e à história, de caráter pluridisciplinar e com representatividade no território nacional continental.

