À semelhança do que tem vindo a acontecer em anos transatos, o Góis Moto Clube vai realizar a iniciativa Pai Natal Motard, já no próximo domingo (21 de dezembro), procedendo à entrega de prendas a todas as crianças do concelho.

A novidade este ano é, como anuncia o grupo na sua página do facebook, “a realização, paralelamente, do 3.º Encontro Feminino, o 19.º Encontro de Vespas, o 25.º Encontro Mini-Trail e o 1.º Encontro Sidecar”, atividades que estavam previstas decorrer em agosto, durante a Concentração Internacional de Motos de Góis, que acabou por ser cancelada devido aos incêndios.

Várias iniciativas

Explicando que “as Vespas e as mini Hondas, possivelmente, terão um trajeto um pouco mais curto, por causa da autonomia, mas o encontro feminino irá com o Pai Natal Motard”, Nuno Bandeira enalteceu que, juntar estes eventos, é “mais um incentivo à participação, porque se associam ao Pai Natal Motard, um momento único que leva alegria a todas as crianças do concelho”.

