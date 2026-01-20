diario as beiras
Lousã

GNR identificou quatro jovens menores após rixa na Lousã (com vídeo)

20 de janeiro de 2026 às 15 h53
0 comentário(s)
DR

Quatro jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, foram identificados, na tarde de ontem, pela GNR de Coimbra, através do Posto Territorial da Lousã, por ofensas à integridade física, no concelho da Lousã.

“Na sequência de uma denúncia a dar conta de que vários jovens provenientes de Coimbra se teriam deslocado à Lousã para um ajuste de contas, sendo que um deles estaria na posse de uma arma de fogo, os militares da guarda deslocaram-se de imediato ao local, a fim de averiguar a situação”, refere a GNR em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“No decurso da ação, foi possível apurar que três vítimas, com idades entre os 15 e os 17 anos, tinham sido agredidas, tendo sido identificados os suspeitos e apreendida uma arma de airsoft”, precisa o documento.

No âmbito das diligências efetuadas, foram ainda encaminhados dois jovens que tinham sido dados como desaparecidos das casas de acolhimento onde residiam, nos concelhos de Anadia e da Figueira da Foz, mediante o cumprimento de mandados de condução.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Lousã e as vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Municipais da Lousã e posteriormente transportadas para unidade hospitalar.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Miranda do Corvo, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial da Lousã, bem como do Destacamento de Intervenção (DI) de Coimbra.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de janeiro

Presidenciais: Marcelo considera que portugueses têm “ideia muito clara” sobre candidatos
20 de janeiro

Advogado João Ramalhete Carvalho vai presidir empresa municipal Coimbra iParque
20 de janeiro

Exposição de Luis Felipe Ortega em Coimbra explora arquitetura, paisagem e corpo
20 de janeiro

Figueira da Foz investe 2,4 milhões de euros na construção de unidade de saúde em Tavarede

Lousã

Lousã
20 de janeiro às 15h53

GNR identificou quatro jovens menores após rixa na Lousã (com vídeo)

0 comentário(s)
Lousã
20 de janeiro às 09h12

Alegado acerto de contas terá estado na base de desacatos entre jovens na Lousã

0 comentário(s)
LousãRegião Centro
19 de janeiro às 18h48

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

0 comentário(s)