Quatro jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, foram identificados, na tarde de ontem, pela GNR de Coimbra, através do Posto Territorial da Lousã, por ofensas à integridade física, no concelho da Lousã.

“Na sequência de uma denúncia a dar conta de que vários jovens provenientes de Coimbra se teriam deslocado à Lousã para um ajuste de contas, sendo que um deles estaria na posse de uma arma de fogo, os militares da guarda deslocaram-se de imediato ao local, a fim de averiguar a situação”, refere a GNR em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“No decurso da ação, foi possível apurar que três vítimas, com idades entre os 15 e os 17 anos, tinham sido agredidas, tendo sido identificados os suspeitos e apreendida uma arma de airsoft”, precisa o documento.

No âmbito das diligências efetuadas, foram ainda encaminhados dois jovens que tinham sido dados como desaparecidos das casas de acolhimento onde residiam, nos concelhos de Anadia e da Figueira da Foz, mediante o cumprimento de mandados de condução.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Lousã e as vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Municipais da Lousã e posteriormente transportadas para unidade hospitalar.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Miranda do Corvo, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial da Lousã, bem como do Destacamento de Intervenção (DI) de Coimbra.