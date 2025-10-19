diario as beiras
Nacional

GNR efetua buscas para encontrar mulher desaparecida há uma semana

19 de outubro às 15 h46
A GNR está a tentar localizar uma mulher, desaparecida há uma semana em Elvas, tendo desde sexta-feira, após receber o alerta, efetuado buscas no concelho, disse fonte da força de segurança à Lusa.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que a mulher, de 47 anos, residente em Vila Boim, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, terá desaparecido no dia 12.

Depois de receber o alerta na sexta-feira, a GNR efetuou buscas em barragens próximas daquela localidade, tendo também contactado a operadora telefónica da qual a mulher é cliente.

A operadora comunicou que o equipamento não se registava na rede há vários dias e estava desligado, acrescentou a mesma fonte da GNR.

Sem terem ainda obtido a localização da viatura pertencente à mulher, a GNR também já solicitou os registos de passagens nas autoestradas, estando a aguardar esses resultados.

A Lusa contactou também o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, mas a mesma entidade disse não possuir qualquer registo sobre este caso.

Agência Lusa

