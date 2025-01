GNR e bombeiros procuram dois desaparecidos no concelho de Cantanhede

Cerca de 40 operacionais e diversos meios da GNR e bombeiros estão a realizar buscas para encontrar uma mulher de 63 anos e um homem de 90 anos, desaparecidos no concelho de Cantanhede, em duas ocorrências diferentes.

De acordo com o oficial de relações públicas do Comando Territorial da GNR de Coimbra, uma das situações reporta ao desaparecimento de uma mulher de 63 anos que ao final do dia de domingo saiu para passear e não regressou a casa, na zona da Sanguinheira, no norte daquele município.

“A GNR foi avisada ontem [domingo] à noite por familiares. A senhora costuma dar uns passeios e não voltou. Fizemos buscas em colaboração com os bombeiros de Cantanhede, que continuam hoje, mas ainda não a conseguimos localizar”, disse a mesma fonte, em declarações à agência Lusa pelas 11:15 de hoje.

A outra situação diz respeito a um idoso de 90 anos, residente na localidade de Febres, que estaria ao volante do seu automóvel quando se desorientou, tendo conseguido contactar a família antes de ficar sem bateria no telemóvel.

“Ele está perdido, não sabe onde está e estamos a fazer a busca na área onde supostamente estará. Temos várias forças no terreno, num raio de cinco quilómetros, a tentar localizar a viatura do senhor”, indicou a mesma fonte.

O oficial da GNR acrescentou ainda que o dispositivo de buscas é mais reforçado no caso da mulher de 63 anos: “Ela estará ao relento, ele está dentro de um carro”, notou.

Por outro lado, as condições atmosféricas que se registam no distrito de Coimbra, com muita chuva e vento forte, têm limitado a atuação dos meios da GNR, especialmente na última noite e madrugada, concretamente um veículo aéreo não tripulado (drone) e cães.

“O drone está a operar, porque agora não está vento, mas durante a noite não conseguiu operar devido aos ventos fortes e chuva intensa. E os cães, com vento e chuva, também não conseguem identificar os odores, o tempo dificultou no sentido de reduzir os meios a operar”, observou a fonte da GNR.

No total, nas duas ocorrências, estão envolvidos 22 militares da GNR e mais de uma dezena de bombeiros da corporação de Cantanhede, apoiados por 12 viaturas, para além de meios complementares.