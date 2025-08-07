diario as beiras
Arganil

GNR detém homem em Arganil por suspeita de tráfico de droga

07 de agosto às 20 h03
GNR

A GNR deteve e constituiu arguido um homem de 52 anos em Arganil, no interior do distrito de Coimbra, por suspeita de tráfico de droga, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Coimbra adiantou que a detenção foi efetuada na terça-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Lousã, no âmbito de uma investigação que decorria há vários meses.

No cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, os militares da GNR apreenderam 71 doses e quatro plantas de canábis e quatro doses de haxixe.

Agência Lusa

