GNR detém dupla por furtos em Coimbra

Um homem, de 64 anos, e uma mulher, de 53 anos, foram detidos, na passada quarta-feira, dia 2 de julho, pela GNR de Coimbra, por furtos, no concelho de Coimbra, informou hoje a força policial em comunicado enviado à imprensa.

De acordo com o documento, “o Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Cantanhede, no dia 2 de julho, deteve um homem e uma mulher de 64 e 53 anos, respetivamente, por furtos, no concelho de Coimbra”.

“Na sequência de uma investigação, que decorria há cerca de seis meses, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram indiciar os suspeitos pela prática de mais de duas dezenas de crimes. No seguimento da ação foi possível apurar que o homem, com antecedentes criminais, e a mulher, percorriam os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, onde cometiam furtos em veículos, furtando carteiras que se encontravam guardadas no interior dos veículos enquanto os seus proprietários ou utilizadores se encontravam a executar trabalhos agrícolas ou nas imediações de cemitérios”, refere a nota.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca, nomeadamente no veículo utilizado pelos suspeitos, tendo sido apreendido um veículo ligeiro de passageiros, dois telemóveis, artigos em ouro, e 330 euros em numerário.

Os detidos, após serem presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra, ficaram sujeitos às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, com recurso a vigilância eletrónica, no que se refere ao suspeito, e a mulher à medida de coação de proibição de sair da área de residência.