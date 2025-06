GNR de Coimbra registou 5 953 crimes em 2024

O Comando Territorial de Coimbra da Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou, em 2024, 5.953 crimes e efetuou um total de 839 detenções.

Os números foram revelados, no passado sábado, pelo comandante do Comando Territorial de Coimbra da GNR, coronel Diogo Dores, durante a sua intervenção na sessão comemorativa do 16.º aniversário desta unidade que decorreu em Oliveira do Hospital.

Dos 5.953 crimes referidos, o responsável adianta que “3.005 foram contra o património, o que representa mais de metade da criminalidade registada pela guarda”. Nesse sentido prometeu “atenção reforçada a esta tipologia criminal sensibilizando dos cidadãos para a realidade de que a segurança dos seus bens começa na sua própria conduta”.

Diogo Dores referiu também que os militares “estão perfeitamente alinhados com a preocupação da sociedade quanto aos elevados números da violência doméstica, nas suas diversas formas, e na proteção das vítimas especialmente vulneráveis, não só as mulheres, mas também as crianças e os idosos”. “Estaremos sempre ao lado de quem é vítima, e sempre do lado oposto de quem agride ou maltrata”, acrescentou.

