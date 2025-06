Ginástica: Taça do Mundo de Trampolins vai trazer 600 atletas a Coimbra

O Pavilhão Mário Mexia vai receber, a 5 e 6 de julho próximo, a Taça do Mundo de Trampolins, integrada no Coimbra Gym Fest, que vai trazer cerca de 600 ginastas de todo o mundo.

A expectativa é que o evento repita o enorme sucesso de 2024 – ano que o presidente da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), Luís Arrais, considera ter sido “histórico” para a modalidade, com vários recordes alcançados, fechando com sucesso um ciclo iniciado em 2021.

No ano que passou, recorde-se, Portugal recebeu diversas provas internacionais de grande relevo, nomeadamente as etapas da Taça do Mundo de acrobática (Maia), aeróbica (Cantanhede), trampolins (Coimbra) e rítmica (Portimão). A estas, juntou-se ainda uma Taça do Mundo de parkour (Coimbra), o campeonato da Europa de trampolins (Guimarães) e o campeonato do Mundo de acrobática (Guimarães).

