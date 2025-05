Ginásio Figueirense e Sampaense “seguram” Proliga

Última e decisiva jornada da fase de manutenção/descida da Proliga, em basquetebol, com dois clubes do distrito de Coimbra (Ginásio e Sampaense) a lutar pela permanência.

No caso do emblema do concelho de Oliveira do Hospital, o feito é assinalável, já que o jogo em São Paio de Gramaços foi contra o Santo André, equipa alentejana que esteve sempre no topo da tabela mas que, ontem, não resistiu aos pupilos de Cláudio Figueiredo (82-77).

Já na Figueira da Foz, o Ginásio teve como adversário o líder da competição, o Lusitânia dos Açores. O jogo foi sempre muito equilibrado, como o resultado demonstra (92-95). Apesar da derrota, o Ginásio atinge o objetivo da manutenção.

