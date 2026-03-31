Ginásio com dupla jornada negativa
Este fim de semana, o Ginásio atrasou-se na luta pela subida ao patamar mais alto do basquetebol português, após perder a dupla jornada (sábado e domingo) com o com o Maia Basket.
No sábado, a equipa do norte recebeu e venceu os figueirenses por 87-80. Num jogo bastante equilibrado, o Maia Basket venceu o primeiro quarto por 24-18, perdeu no segundo por 22-19, e venceu o terceiro e quarto período por 18-15 e 26-25, respetivamente. No domingo, o marcador foi mais desequilibrado. O Maia Basket veio à Figueira da Foz impor uma derrota por 109-81. O Maia Basket venceu todos os períodos (29-18, 20-16, 32-28 e 28-19).
Com estes resultados o Ginásio ocupa o penúltimo lugar do Grupo de Promoção à Liga Betclic com 35 pontos. O próximo jogo acontece no Pavilhão Galamba Marques, pelas 16H30, frente ao CD Póvoa Esc Online, primeiro classificado do grupo de promoção.
