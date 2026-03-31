Ginásio com dupla jornada negativa

31 de março de 2026 às 11 h15
Equipa da Figueira da Foz perdeu jornada dupla com o Maia Basket | Ginásio

Este fim de semana, o Ginásio atrasou-se na luta pela subida ao patamar mais alto do basquetebol português, após perder a dupla jornada (sábado e domingo) com o com o Maia Basket.

No sábado, a equipa do norte recebeu e venceu os figueirenses por 87-80. Num jogo bastante equilibrado, o Maia Basket venceu o primeiro quarto por 24-18, perdeu no segundo por 22-19, e venceu o terceiro e quarto período por 18-15 e 26-25, respetivamente. No domingo, o marcador foi mais desequilibrado. O Maia Basket veio à Figueira da Foz impor uma derrota por 109-81. O Maia Basket venceu todos os períodos (29-18, 20-16, 32-28 e 28-19).

Com estes resultados o Ginásio ocupa o penúltimo lugar do Grupo de Promoção à Liga Betclic com 35 pontos. O próximo jogo acontece no Pavilhão Galamba Marques, pelas 16H30, frente ao CD Póvoa Esc Online, primeiro classificado do grupo de promoção.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Últimas

31 de março

Intervenção de 350 mil euros vai preservar setor da muralha de Conímbriga
31 de março

Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha
31 de março

2025 trouxe “aumento da criminalidade geral participada" e diminuição da criminalidade grave e violenta – PM
31 de março

Nadadores-salvadores alertam para período crítico de afogamentos na Páscoa

Desporto

Ginásio com dupla jornada negativa

Só há 150 bilhetes para Guimarães

Nadador Diogo Ribeiro soma mais dois títulos e Sporting renova recorde dos 4×100 livres

Modalidades

Ginásio com dupla jornada negativa

Nadador Diogo Ribeiro soma mais dois títulos e Sporting renova recorde dos 4×100 livres

Coimbra recebe elite nacional da natação a partir de hoje