Gerador elétrico furtado em Penela foi recuperado pela GNR em Ourém
Um gerador que terá sido furtado por um casal, no concelho em Penela, foi recuperado pela GNR em ourém, distrito de Santarém. Numa publicação na sua página, o Comando Territorial da GNR de Santarém refere que, no dia 4 de fevereiro, constituiu arguido um homem e uma mulher com 64 e 28 anos, respetivamente, pelo crime de furto.
Os militares do Posto Territorial de Ourém foram acionados após a denúncia do furto de um gerador de energia, na localidade de Penela, no distrito de Coimbra. “Em estreita coordenação” com o efetivo do Posto Territorial de Alvaiázere, distrito de Leiria, os militares encetaram “diligências com o intuito de proceder à interceção da viatura suspeita envolvida no furto”, tendo sido recuperado o gerador furtado e, posteriormente, restituído ao seu legítimo proprietário. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Esposende.