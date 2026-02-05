Um gerador que terá sido furtado por um casal, no concelho em Penela, foi recuperado pela GNR em ourém, distrito de Santarém. Numa publicação na sua página, o Comando Territorial da GNR de Santarém refere que, no dia 4 de fevereiro, constituiu arguido um homem e uma mulher com 64 e 28 anos, respetivamente, pelo crime de furto.

Os militares do Posto Territorial de Ourém foram acionados após a denúncia do furto de um gerador de energia, na localidade de Penela, no distrito de Coimbra. “Em estreita coordenação” com o efetivo do Posto Territorial de Alvaiázere, distrito de Leiria, os militares encetaram “diligências com o intuito de proceder à interceção da viatura suspeita envolvida no furto”, tendo sido recuperado o gerador furtado e, posteriormente, restituído ao seu legítimo proprietário. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Esposende.