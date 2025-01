Geovanny Almeida é reforço do O. Hospital para a Liga 3

O médio ofensivo Geovanny Almeida é reforço do O. Hospital, anunciou esta tarde o clube que disputa a Liga 3.

Na publicação, o clube oliveirense refere que “o atleta vem por empréstimo do Farense”.

O jovem atleta conta, já esta épcoa, com seis encontros na 1.ª Liga, ao serviço da equipa principal do emblema algarvio, com destaque para a titularidade, na receção ao Sporting (saiu ao 78′), e participação em duelos com o Benfica (28′) e Braga (30′).

O O. Hospital vai disputar a fase de manutenção e descida da Liga 3, medindo forças com a Académica, Sp. Covilhã, Caldas, U. Santarém e LusitÂnia dos Açores, cujo calendário será conhecido amanhã, pelas 15H00, com o sorteio a ser realizado na Caiade do Futebol.