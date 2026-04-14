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Futsal: União 1919 na final four para subida à 2ª Divisão

14 de abril de 2026 às 09 h25
Equipa treinada por "Picasso" teve forte apoio em Estarreja | Foto: DR
paulo marques
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paulo marques

O União 1919 foi ganhar a Pardilhó (Estarreja), casa do Saavedra Guedes, e garantiu o acesso à final four que vai apurar uma das equipas que sobe à 2.ª Divisão Nacional.

Num jogo em que a superioridade da equipa treinada por “Picasso” nunca esteve em causa, marcaram para os de Coimbra Gustavo Martins (2), Fábio Ferreira, “Pipoca” e Miguel Martins, tendo a formação da casa reduzido para o 5-1 final.

Quanto à outra equipa da AF Coimbra que integra a série B do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, o Vilaverdense, também venceu (2-1), nesta 21.ª e penúltima jornada, na receção ao tranquilo ARCD Mendiga.

 

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