Futsal: União 1919 na final four para subida à 2ª Divisão

O União 1919 foi ganhar a Pardilhó (Estarreja), casa do Saavedra Guedes, e garantiu o acesso à final four que vai apurar uma das equipas que sobe à 2.ª Divisão Nacional.

Num jogo em que a superioridade da equipa treinada por “Picasso” nunca esteve em causa, marcaram para os de Coimbra Gustavo Martins (2), Fábio Ferreira, “Pipoca” e Miguel Martins, tendo a formação da casa reduzido para o 5-1 final.

Quanto à outra equipa da AF Coimbra que integra a série B do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, o Vilaverdense, também venceu (2-1), nesta 21.ª e penúltima jornada, na receção ao tranquilo ARCD Mendiga.