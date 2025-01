Futsal: Quatro atletas de Coimbra convocados para Seleção Nacional Sub-15

Quatro jovens atletas de clubes filiados na Associação de Futebol de Coimbra foram convocados para os trabalhos da Seleção Nacional Sub-15 Masculina de Futsal.

Os convocados são: Martim Feijão e David Gaspar do CRIA Futsal, Santiago Lourenço do Centro Social de São João e Tomás Martins do Clube Domus Nostra

O estágio de preparação decorre entre os dias 12 e 15 de janeiro, no Luso.