Futsal: Norte e Soure teme “golpe” na Taça Nacional Feminina

Com duas jornadas por realizar, na Taça Nacional em seniores femininos, “estalou” a bronca na série 3 da Taça Nacional Feminina. Tudo porque a equipa do Internacional, que deveria ter vindo jogar a casa do Norte e Soure, comunicou às 13H30 de sábado, dia do jogo, que não iria comparecer – o que levou a direção da formação sourense a apresentar uma reclamação junto do Conselho de Disciplina da FPF.

Sucede que o Norte e Soure disputa com a formação do Arneiros a conquista do 1.º lugar do grupo – o único que dá acesso à fase seguinte. E, na última jornada, o Arneiros (que tem vantagem no goal average) vai justamente a casa do Internacional.

Segundo a direção do Norte e Soure, da reclamação à FPF há dois cenários possíveis: ou não se aplica o regulamento disciplinar à regra e a infração do Internacional passa como uma falta de comparência pontual, ou se aplica o que é “claro e explícito no regulamento, onde se lê que “falta de comparência nas duas últimas jornadas é desclassificação”.

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