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Futsal: Norte e Soure teme “golpe” na Taça Nacional Feminina

09 de junho de 2026 às 11 h05
Equipa de Soure aspira ser apurada para a fase final | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Com duas jornadas por realizar, na Taça Nacional em seniores femininos, “estalou” a bronca na série 3 da Taça Nacional Feminina. Tudo porque a equipa do Internacional, que deveria ter vindo jogar a casa do Norte e Soure, comunicou às 13H30 de sábado, dia do jogo, que não iria comparecer – o que levou a direção da formação sourense a apresentar uma reclamação junto do Conselho de Disciplina da FPF.

Sucede que o Norte e Soure disputa com a formação do Arneiros a conquista do 1.º lugar do grupo – o único que dá acesso à fase seguinte. E, na última jornada, o Arneiros (que tem vantagem no goal average) vai justamente a casa do Internacional.

Segundo a direção do Norte e Soure, da reclamação à FPF há dois cenários possíveis:  ou não se aplica o regulamento disciplinar à regra e a infração do Internacional passa como uma falta de comparência pontual, ou se aplica o que é “claro e explícito no regulamento, onde se lê que “falta de comparência nas duas últimas jornadas é desclassificação”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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