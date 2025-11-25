O selecionador Luís Conceição considera que Portugal vai defrontar na quarta-feira o adversário mais difícil do Grupo C no Mundial feminino de futsal, mas que o objetivo é garantir já o apuramento para os quartos de final.

“Sabíamos que, dentro do grupo, o Japão seria o adversário mais difícil e que o segundo jogo seria decisivo, que pode carimbar-nos a passagem, não dando, de forma direta, a liderança do grupo”, reconheceu o treinador em declarações ao canal 11.

Luís Conceição fez a antevisão do jogo da segunda jornada, agendado para as 07:30 (horas de Lisboa) de quarta-feira, diante da seleção japonesa, que, tal como Portugal, tem três pontos, depois de ter vencido a Nova Zelândia na estreia (6-0).

A seleção das ‘quinas’ também teve uma entrada em grande no Mundial, com uma goleada de 10-0 à Tanzânia.

“A Tanzânia é passado, sabíamos que éramos superiores. Quanto ao Japão, entre as seleções que temos acompanhado, nos últimos anos do futsal feminino, é das melhores. Das que têm melhor variabilidade nos esquemas táticos, principalmente, ofensivos”, disse ainda o treinador.

No lançamento do jogo de quarta-feira, também a guarda-redes Ana Catarina Pereira considerou que o Japão trará maiores desafios para a seleção portuguesa.

“Têm também algumas semelhanças connosco, a nível de jogo e de esquemas táticos, o que nos poderá ajudar. Obviamente, vai ser o jogo mais difícil, mas, mais do que isso, há que encarar como algo que nos dará acesso aos quartos-de-final do Mundial”, referiu.

A seleção lusa, finalista dos Europeus em 2019 e 2022 e semifinalista em 2023, integra o Grupo C, juntamente com Tanzânia, Japão e Nova Zelândia, com a qual encerra o grupo, no domingo.

Esta primeira edição do Mundial feminino decorre na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.

Em prova estão 16 seleções, na disputa por duas vagas em cada um dos quatro grupos para os quartos de final, sendo que a Argentina, com a conclusão da segunda jornada do Grupo A na segunda-feira, já garantiu lugar na fase seguinte.