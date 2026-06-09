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Futsal: Academia Condeixa volta às vitórias na Taça Nacional
Equipa de Condeixa-a-Nova é campeã distrital e quer subir às competições nacionais | Foto: DR
A receção ao Pederneirense, equipa que seguia na liderança do grupo, apenas com vitórias, permitiu à Academia de Condeixa regressar aos triunfos na série C da Taça Nacional.
O jogo, no Pavilhão Municipal de Condeixa-a-Nova, foi bastante equilibrado, como aliás fica demonstrado pelo resultado final (2-1).
Na próxima jornada, a Academia de Condeixa desloca-se a Oleiros, para defrontar a Casa do Benfica local, em jogo agendado para o dia 13 de junho, a partir das 18H00.
Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS