Futsal: Academia Condeixa volta às vitórias na Taça Nacional

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A receção ao Pederneirense, equipa que seguia na liderança do grupo, apenas com vitórias, permitiu à Academia de Condeixa regressar aos triunfos na série C da Taça Nacional.

O jogo, no Pavilhão Municipal de Condeixa-a-Nova, foi bastante equilibrado, como aliás fica demonstrado pelo resultado final (2-1).

Na próxima jornada, a Academia de Condeixa desloca-se a Oleiros, para defrontar a Casa do Benfica local, em jogo agendado para o dia 13 de junho, a partir das 18H00.

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