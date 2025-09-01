diario as beiras
Desporto

Futebol: Sané e Nuno André colocam Naval 1893 na 2ª eliminatória da Taça de Portugal

01 de setembro às 08 h57
0 comentário(s)
DR

A Naval 1893 recebeu a AC Fundão, equipa da AF Castelo Branco, em jogo a contar para a Taça de Portugal. Figueirenses venceram por 3-0, com bis de Sané e golo de Nuno André, e carimbaram passagem à segunda eliminatória da prova.

A formação albicastrense deslocou-se até à Figueira da Foz para tentar fazer história, mas a Naval não lhe deu hipóteses, tal foi a superioridade durante todo o encontro.

Nos primeiros minutos, a equipa da casa tentava pela esquerda e pela direita, à procura de inaugurar o marcador, por iniciativa de Sané e Dener, mas não acertavam com a baliza.

Aos 38 minutos, numa jogada pelo lado esquerdo, Dener senta o guarda redes do Fundão, e assiste Sané, que faz o primeiro golo da tarde.

Antes do final da 1.ª parte, na sequência de um livre, a Naval 1893 chegou ao 2-0. Bola colocada ao segundo poste, onde Paulo Grilo recebe e vê Sané, na pequena área, que só teve que encostar.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 01/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Fatia

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de setembro

Operação Verão Seguro 2025 da PSP faz 53 detenções nas estradas no último dia de agosto
01 de setembro

Casal detido na Marinha Grande por suspeito de agressão a agentes da PSP
01 de setembro

MNE português lamenta consequências do sismo no Afeganistão e oferece ajuda
01 de setembro

Incêndios: Governo prorroga prazos para cumprir obrigações fiscais

Desporto

Desporto
01 de setembro às 08h58

Futebol: Sourense eliminado pelo Nazarenos da prova-rainha

0 comentário(s)
Desporto
01 de setembro às 08h57

Futebol: Sané e Nuno André colocam Naval 1893 na 2ª eliminatória da Taça de Portugal

0 comentário(s)
Desporto
01 de setembro às 08h56

Taça de Portugal: Bomba marialvina decide em Coimbra

0 comentário(s)