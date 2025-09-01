Futebol: Sané e Nuno André colocam Naval 1893 na 2ª eliminatória da Taça de Portugal

A Naval 1893 recebeu a AC Fundão, equipa da AF Castelo Branco, em jogo a contar para a Taça de Portugal. Figueirenses venceram por 3-0, com bis de Sané e golo de Nuno André, e carimbaram passagem à segunda eliminatória da prova.

A formação albicastrense deslocou-se até à Figueira da Foz para tentar fazer história, mas a Naval não lhe deu hipóteses, tal foi a superioridade durante todo o encontro.

Nos primeiros minutos, a equipa da casa tentava pela esquerda e pela direita, à procura de inaugurar o marcador, por iniciativa de Sané e Dener, mas não acertavam com a baliza.

Aos 38 minutos, numa jogada pelo lado esquerdo, Dener senta o guarda redes do Fundão, e assiste Sané, que faz o primeiro golo da tarde.

Antes do final da 1.ª parte, na sequência de um livre, a Naval 1893 chegou ao 2-0. Bola colocada ao segundo poste, onde Paulo Grilo recebe e vê Sané, na pequena área, que só teve que encostar.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 01/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS